НовостиОбщество28 мая 2026 8:19

Белгородская область получил 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета

Средства направят на организацию детского отдыха за пределами региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: соцсети Александра Шуваева.

Федеральное правительство приняло решение выделить Белгородской области 1,2 миллиарда рублей на организацию отдыха для детей за пределами региона. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- В ближайшее время мы получим официальные документы, после чего средства федеральной поддержки будут оперативно перечислены в регион, - рассказал временно исполняющий обязанности главы региона.

Полученные средства будут направлены на путевки в детские лагеря и санатории в других регионах страны. В общей сложности за летний период смогут отдохнуть свыше 16,5 тысяч школьников. Приоритет – дети из приграничных территорий, дети участников СВО и из многодетных семей. Группы будут формироваться в каждом муниципалитете.

Александр Шуваев выразил благодарность за принятое решение о выделении средств Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, его заместителям Марату Хуснуллину и Дмитрию Чернышенко, а также министру просвещения Сергею Кравцову.

Также отметим, что с 1 июня в Белгородской области стартует летняя оздоровительная кампания. В регионе откроют пять загородных лагерей, 409 пришкольных и 252 лагеря труда и отдыха, лагерь на базе центра «ВОИН» и собственный круглогодичный санаторий в Крыму «Бригантина «Белогорье». На территории области в общей сложности отдохнут больше 60 тысяч детей.