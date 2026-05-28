Белгородская область получил 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета

Федеральное правительство приняло решение выделить Белгородской области 1,2 миллиарда рублей на организацию отдыха для детей за пределами региона. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- В ближайшее время мы получим официальные документы, после чего средства федеральной поддержки будут оперативно перечислены в регион, - рассказал временно исполняющий обязанности главы региона.

Полученные средства будут направлены на путевки в детские лагеря и санатории в других регионах страны. В общей сложности за летний период смогут отдохнуть свыше 16,5 тысяч школьников. Приоритет – дети из приграничных территорий, дети участников СВО и из многодетных семей. Группы будут формироваться в каждом муниципалитете.

Александр Шуваев выразил благодарность за принятое решение о выделении средств Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, его заместителям Марату Хуснуллину и Дмитрию Чернышенко, а также министру просвещения Сергею Кравцову.

Также отметим, что с 1 июня в Белгородской области стартует летняя оздоровительная кампания. В регионе откроют пять загородных лагерей, 409 пришкольных и 252 лагеря труда и отдыха, лагерь на базе центра «ВОИН» и собственный круглогодичный санаторий в Крыму «Бригантина «Белогорье». На территории области в общей сложности отдохнут больше 60 тысяч детей.