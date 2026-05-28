В Белгороде реконструкцию парка Ленина завершат его 70-летнему юбилею

В Белгороде масштабную реконструкцию Центрального парка им. Ленина планируют полностью завершить к его 70-летнему юбилею. На сегодняшний день остаются незавершенными три ключевых объекта. Уже начали монтировать большую беседку шахматного клуба с уникальными, сделанными на заказ шахматными фигурами. Также продолжается реставрация входной группы и ремонт экоцентра «Тропикано». Об этом в ходе отчета перед депутатами городского совета рассказал мэр областного центра Валентин Демидов.

Глава администрации также поделился другими планами на 2026 год. Так, в течение года будут благоустроены шесть общественных пространств. Капитально отремонтируют два подземных перехода: «Энергомаш» и «Сокол» - работы на обоих объектах в активной стадии. До конца года также завершат первый этап капремонта Дворца детского творчества (входная группа театрального корпуса), благоустройство территории у строящейся детской поликлиники, капремонт бассейна спортшколы № 3 и детской музыкальной школы № 1.

Помимо этого в городе по инициативе митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна подготовили концепцию благоустройства парка Памяти. Проект реновации разработают в этом году.

- В парке продолжается строительство храма Иоанна Воина. Обновленное пространство станет духовным центром, объединяющим людей с ограничениями по здоровью и всех жителей микрорайона, - поделился Валентин Демидов.