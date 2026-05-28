В Белгороде проведут второй скульптурный симпозиум в этом году

Проект Белгорода выиграл грант Министерства культуры области, поэтому в этом году в областной столице состоится второй скульптурный симпозиум. Об этом объявил мэр областной столицы Валентин Демидов во время отчета перед городским советом депутатов.

Напомним, в прошлом году свыше 14 тысяч детей приняли участие в первом городском конкурсе «Моя Родина». Лучшие работы школьников разместили на стендах в парках и на школьных заборах. В состав жюри конкурса вошел известный скульптор, народный художник РФ Салават Щербаков. Он и его коллеги из разных городов России и зарубежья вдохновились творчеством юных белгородцев. В итоге это привело к проведению Международного скульптурного симпозиума в Белгороде.

В рамках симпозиума в парке «Берега» десять мастеров создали мраморные скульптуры по мотивам детских рисунков. Уникальная голографическая инсталляция их объединила и стала символом соединения традиций и технологий.

Второй этап симпозиума скульпторов пройдет в сентябре текущего года.