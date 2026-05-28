В Белгороде заменил участок магистрального водопровода от Левобережной до Чапаева

Фото: пресс-служба водоканала

В Белгороде сотрудники водоканала закончили работу по замене участка магистрального водовода от улицы Левобережная до улицы Чапаева. Участок обеспечивает водоснабжением многоквартирную жилую застройку, а также социально-значимые объекты в районе Левобережье.

Специалисты в ходе ремонта заменили ветхий стальной водовод на 152 метра полиэтиленового трубопровода диаметром 500 мм, при этом изменили глубину залегания.

- Замена выполнялась методом горизонтально-направленного бурения. Данный метод выбран, чтобы сохранить благоустройство дворовых территорий, - отметили в водоканале.

Участок сети уже ввели в эксплуатацию.