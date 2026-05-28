В Белгороде строители на 21% выполнили ремонт путепровода на Михайловском шоссе

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде в этом году стартовала масштабная реконструкция путепровода на Михайловском шоссе. Работы будут проведены в два этапа – второй этап предстоит выполнить в 2027 году.

Мэр областного центра Валентин Демидов сообщил, что по левой стороне в направлении Крейды ремонт выполнен уже на 21%. На объекте ежедневно работают до 27 специалистов.

На сегодняшний день рабочие демонтировали старое асфальтовое покрытие, перильное ограждение и наружное освещение. Сейчас ведется ремонт пролетных балок, ригелей и опор. Также предстоит заменить мостовое полотно, балки, отремонтировать лестничные марши и коммуникации, а также смонтировать новое освещение.

Левую сторону планируют полностью отремонтировать до конца года. К ремонту правой стороны приступят лишь в 2027-м, а пока она открыта для движения.

- После завершения всех работ на путепроводе будет организовано четыре полосы для движения, а также разделительная полоса и полоса безопасности. Тротуары станут более удобными с организацией велопешеходного движения, - поделился Валентин Демидов.