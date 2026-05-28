Беспилотники ВСУ уничтожили над Белгородской областью в ночь на 28 мая

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве сообщили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над семью регионами России. В частности, вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями, Крымом и Азовским морем.