НовостиПроисшествия27 мая 2026 14:30

Пьяный белгородец попытался откупиться от сотрудника ГИБДД и стал фигурантом уголовного дела

Мужчина положил в бардачок служебного автомобиля 35 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Прокурор Чернянского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По версии следствия, в апреле 2026 года белгородец сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и был остановлен сотрудником ГИБДД.

- Желая избежать ответственности, злоумышленник, находясь в салоне служебного автомобиля, положил в бардачок 35 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Чернянского района.

Сотрудник полиции отказался от получения незаконного вознаграждения и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.