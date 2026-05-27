Белгородская область получит 1,2 млрд рублей на организацию летнего отдыха детей за пределами региона

Белгородская область получит 1,2 млрд рублей на организацию детского отдыха за пределами региона. Такое решение принято Правительством Российской Федерации. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

- В ближайшее время мы получим официальные документы, после чего средства федеральной поддержки будут оперативно перечислены в регион, - рассказал руководитель Белгородской области.

Уточняется, что деньги будут направлены на путевки в детские лагеря и санатории других регионов страны, где смогут отдохнуть более 16,5 тысячи юных белгородцев. В первую очередь, это будут ребята из приграничья, дети из семей участников СВО и многодетных семей.

Группы школьников будут сформированы муниципальными межведомственными комиссиями под контролем глав муниципалитетов.

Еще более 60 тысяч детей отдохнут в пределах Белгородской области. Старт летней оздоровительной кампании будет дан 1 июня. Двери для ребят откроют пять загородных лагерей, 409 пришкольных и 252 лагеря труда и отдыха, а также лагерь на базе центра «ВОИН» и круглогодичный санаторий в Крыму «Бригантина «Белогорье».