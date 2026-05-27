В Белгороде в массовой аварии пострадал 10-летний ребенок

В Белгороде при столкновении трех машин получили травмы два человека, один из которых - ребенок. Инцидент произошел утром 26 мая на улице Волчанской.

23-летняя девушка на автомобиле «Джип Гранд Чероки» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в остановившийся впереди «Форд Гэлакси», за рулем которого находился 56-летний мужчина. «Форд», в свою очередь столкнулся с остановившимся автомобилем «Ваз 21099», которым управлял 37-летний водитель.

- 10-летний пассажир автомобиля «Форд Гэлакси», а также водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» получили травмы, - рассказали в Госавтоинспекции Белгородской области.