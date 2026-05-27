Белгородец, продавший знакомому марихуану, заработал 2 тысячи рублей и 7 месяцев колонии

Валуйская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в незаконном сбыте, а также приобретении и хранении наркотиков.

- В августе 2025 года мужчина обнаружил и сорвал части растений конопли, - пояснили в Валуйской межрайонной прокуратуре.

Белгородец принес растения домой, измельчил, высушил и оставил на хранение. В январе 2026 года он продал знакомому 2 грамма марихуаны за 2 тысячи рублей.

Противоправная деятельность мужчины была выявлена правоохранительными органами.

Суд приговорил белгородца к 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.