В Белгородской области задержан гастролер, которому обманутые пенсионерки передали более 2,6 млн рублей

С 18 по 21 мая в полицию обратились шесть жительниц Белгородской области. Каждой из них позвонили злоумышленники, сообщившие о том, что их родственники стали виновниками ДТП. Потерпевшим предлагали помощь в урегулировании вопроса за деньги. За наличными во всех случаях приезжал один и тот же человек.

Курьера мошенников задержали.

- В совершении преступлений подозревается 43-летний житель Рязани, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Всего пожилые женщины отдали ему 2,6 млн рублей. Незначительную часть суммы злоумышленник оставил себе, остальное перечислил подельникам.

Возбуждены уголовные дела.

Всего за прошедшую неделю в Белгородской области зарегистрировано 31 мошенничество и 10 дистанционных краж. Общий ущерб составил более 11 млн рублей.