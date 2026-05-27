В Белгороде школьники изрисовали неприличными картинками стены многоэтажки

В Белгороде полицейские нашли детей, разрисовавших подъезд жилого дома.
20 мая в интернете была опубликована информация о детях, «украсивших» рисунками стены и панель домофона многоэтажки. Записи камер видеонаблюдения помогли установить хулиганов - школьников 9 и 10 лет.
- Со слов детей, они приобрели баллончик с краской в магазине. Рисовали только двое из них - брат с сестрой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
Через несколько дней рисунки отмыла мать ребят, которая узнала своих детей по публикации в интернете.
Возраст школьников не позволяет привлечь их к ответственности за нанесение надписей, изображений, противоречащих общепринятым принципам морали и нравственности. Однако родителей привлекут за неисполнение родительских обязанностей.