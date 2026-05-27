НовостиОбщество27 мая 2026 8:44

В Белгородской области завершается ремонт моста через реку Боровая Потудань

В ближайшее время на объекте пройдет приемка
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Белгородской области

В селе Владимировка подходит к концу ремонт моста через реку Боровая Потудань. Об этом рассказали в правительстве Белгородской области.

Подрядчик демонтировал старый асфальт и выравнивающий слой гидроизоляции, провел работы по увеличению несущей способности подмостовой части конструкции. Кроем того, смонтированы новые переходные плиты для сопряжения моста с насыпями.

- После реконструкции на мосту уложили новый асфальт, обустроили тротуарные зоны, перильные и барьерные ограждения, - сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

На мосту установлены водоотводы и приемники конусного типа для снижения риска затопления и коррозии конструкций. В ближайшее время пройдет приемка объекта в эксплуатацию.