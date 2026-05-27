В Губкинском округе при пожаре пострадал мужчина

В Губкинском округе мужчина пострадал при пожаре. В селе Долгое произошло возгорание в летней кухне и сарае, расположенных под одной кровлей. Крыша строения обрушилась.

- В результате происшествия пострадал 64-летний собственник, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В ликвидации возгорания были задействованы девять огнеборцев и две единицы техники.

Кроме того, за прошедшие сутки в селе Иващенково Алексеевского округа произошло возгорание в жилом доме. Огонь повредил кровлю здания.

В Белгороде на улице Студенческой загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже девятиэтажки. Пламя охватило мебель на кухне, вероятно, из-за неосторожности при курении.

Всего за сутки в Белгородской области зарегистрировано восемь пожаров.