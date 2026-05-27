ВСУ атаковали территорию Белгородской области 45 раз за сутки

ВСУ 45 раз за сутки атаковали территорию Белгородской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Зафиксированы удары по Белгородскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам.

Также противник один раз произвел артиллерийский обстрел территории региона. Силы противовоздушной обороны и других подразделений сбили 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

- От оперативных служб поступила информация о том, что 25 мая в Белгородском округе в результате целенаправленного удара ВСУ погиб мирный житель, - сообщил руководитель Белгородской области.