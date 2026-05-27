Белгородец заплатил 770 тысяч рублей алиментов, чтобы не лишиться машины

Фото УФССП России по Белгородской области

Белгородец задолжал алименты двоим детям и едва не лишился машины.

- Житель Старого Оскола игнорировал необходимость выплаты алиментов своим детям, что привело к образованию задолженности в размере 770 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

Также с должника взыскали 92 тысячи рублей исполнительского сбора, так как он не погасил задолженность в добровольный срок.

Судебный пристав выяснил, что должник водит машину и вынес постановление о временном ограничении в специальном праве. Кроме того, он потребовал, чтобы белгородец предоставил свой автомобиль к аресту.

После этого мужчина полностью погасил задолженность. В настоящее время копия исполнительного документа направлена его работодателю для удержания средств на содержание дочери и сына.