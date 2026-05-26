Для жителей белгородского приграничья передали 20 холодильников и 50 микроволновок

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что при поддержке госкорпорации «Ростех», друзей из Сербии и неравнодушных граждан для приграничья Белгородской области собрали очередной гуманитарный груз. Гумпомощь формировалась по запросу региональных властей.

Для пунктов обогрева и временного размещения отправили в общей сложности 20 холодильников и 50 микроволновых печей.

- Это помощь для жителей приграничья, которые живут под обстрелами. Многие семьи регулярно остаются без света и тепла. Важно, чтобы рядом было место, где можно согреться, зарядить телефон и выпить горячего чая, - отметила Яна Ланратова.