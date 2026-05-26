Прошедшей зимой энергообъекты в Белгороде 34 раза подвергались массированным атакам ВСУ

Мэр Белгорода Валентин Демидов во время ежегодного отчета перед Горсоветом рассказал, что за прошедшую зиму по подстанциям и ТЭЦ было совершено 34 атаки со стороны ВСУ. Серьезные повреждения энергообъектов повлекли другие последствия. Так, вследствие гидроударов при отключениях электричества было зафиксировано 250 повреждений тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Коммунальные службы при сильных морозах 17 раз перезапускали систему отопления.

В сложных условиях были разработаны и успешно применялись новые алгоритмы действий всех служб. В городе открыли 23 пункта временного размещения на 7 000 человек, а также 18 стационарных пунктов обогрева, которые единовременно могли принять 31 тысячу жителей. Помимо этого в готовности были 19 мобильных пунктов обогрева на базе автобусов и 10 палаточных пунктов, в которых можно было погреться и зарядить гаджеты. Отопительный сезон пришлось завершить раньше срока, и уже с 3 апреля в областном центре приступили к масштабному ремонту сетей, чтобы подготовиться к ОЗП 2026-2027гг.

Валентин Демидов поблагодарил всех энергетиков за работу в сложных условиях. Он также выразил отдельную признательность руководству страны за своевременную финансовую помощь на восстановление поврежденной инфраструктуры. Кроме того, отдельные слова благодарности мэр Белгорода выразил властям и специалистам других регионов, которые активно оказывают поддержку Белгороду.