В Белгородской области 27 мая порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

По прогнозам синоптиков, в среду, 27 мая, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем пройдут небольшие дожди, местами с грозами. При этом жителей региона предупреждают о сильном ветре – порывы могут достигать 20 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью снизится до +5… +10 градусов, днем будет колебаться от +15 до +20 градусов. В областной столице ночью от +7 до +9 градусов, днем столбики термометра покажут 17-19 градусов тепла.

В региональном МЧС белгородцам напоминают, что с 21 мая в некоторых районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – 5 класса. Из-за сильного ветра огонь может распространяться молниеносно. Поэтому необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности как в быту, так и на улице. При перепадах напряжения в электросети сразу обесточьте все электроприборы. Не используйте открытый огонь и не поджигайте сухую траву.

Также не следует во время сильного ветра прятаться или парковать машины под деревьями, рекламными щитами или ветхими конструкциями. В ветреную погоду не выходите в плавание на маломерных судах.