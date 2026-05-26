За прошлый год Белгород подвергся атакам 500 беспилотников ВСУ

В 2025 году Белгород подвергся атакам 500 беспилотников и 15 ракетным обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Такие цифры в ежегодном отчете представил Горсовету мэр областного центра Валентин Демидов.

В приоритете городских властей остается безопасность населения. В Белгороде создана комплексная система защитных сооружений. Так, в местах массового пребывания людей установлено 803 модульных укрытия, 31 из них дополнительно поставили в прошлом году. Работа в этом направлении продолжается.

Глава администрации города также доложил, что в подвальных помещениях МКД и в зданиях хозсубъектов оборудованы 1338 подвальных помещений. Подвальные укрытия регулярно проверяют. Помимо этого на домофонах многоэтажек установлено больше пяти тысяч контроллеров, которые дистанционно размыкаются при ракетной опасности.

Система оповещения населения в городе на сегодняшний день имеет стопроцентный охват. В Белгороде функционируют 194 оконечных устройства в режиме «сирена и речь». При перебоях с электричеством для усиления оповещения сформирован мобильный эшелон. Также работают интерактивные карты укрытий.

Отдельное внимание уделяется безопасности детей. Учреждения образования города оснащены видеонаблюдением, тревожной сигнализацией, физической охраной и КПП на въездах. За прошлый год в систему защиты было включено 58 социально значимых, которые обтянули специальной сеткой для защиты от атак БПЛА.

- Мы научились жить в сложившихся условиях. Это и есть наша «линия обороны»: обеспечиваем стабильное развитие города в настоящем и защищаем будущее благополучие Белгорода, - подчеркнул Валентин Демидов.