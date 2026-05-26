Врио губернатора Белгородской области осмотрел повреждения после ракетных обстрелов в Борисовке Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области посетил поселок Борисовка, который 23 мая подвергся двум ракетным обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Александр Шуваев рассказал, что по предварительным данным, противник совершил атаки из РСЗО «Ольха». По мирному району поселка было выпущено семь снарядов. В результате пострадали девять человек, в том числе ребенок. Один из пострадавших госпитализирован, остальные продолжают лечение амбулаторно.

- Большая часть прилетов пришлись на здание ЗАГСа – там выявлены самые масштабные разрушения. Также пострадали порядка 70 квартир в четырех многоквартирных домах, несколько индивидуальных жилых домов, 10 коммерческих объектов и 22 автомобиля, - сообщил уточненную информацию врио главы региона.

Александр Шуваев также подчеркнул, что восстановительные работы будут проведены в максимально короткие сроки. Ситуацию он держит на личном контроле.