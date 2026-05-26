Белгородец пойдет под суд за пьяную езду и принуждение к даче ложных показаний Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Прохоровского округа Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют принуждение потерпевшего к даче ложных показаний и повторную пьяную езду.

По версии следствия, в октябре 2024 года фигурант узнал, что получивший тяжелые травмы от рук его отца потерпевший дал обличающие злоумышленника показания. Чтобы помочь родителю избежать уголовной ответственности, обвиняемый по телефону угрожал мужчине и предлагал деньги за то, чтобы тот дал правоохранителям ложные показания.

Изначально, испугавшись за свое здоровье, потерпевший все же дал ложные показания. Но позже добровольно рассказал правоохранителям о неправомерных действиях обвиняемого.

Помимо этого белгородец попался на повторной езде в пьяном виде. Ранее его уже привлекали за это правонарушение к административной ответственности. На этот раз он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.