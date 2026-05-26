НовостиПроисшествия26 мая 2026 13:11

Белгородцы обнаружили в лесополосе 61 снаряд времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники регионального МЧС ликвидировали опасную находку на специализированном полигоне
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области

Жители села Ерик Белгородского округа обнаружили в лесополосе неразорвавшиеся артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке белгородцы сразу сообщили в Службу спасения.

Прибывшие на место взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли 61 боеприпас. Опасную находку специалисты вывезли на специализированный полигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

В региональном МЧС жителям напомнили, что при обнаружении боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны, необходимо сразу же сообщить по телефонам«101» или «112». Ни в коем случае не прикасайтесь к опасной находке и не пытайтесь ее переместить. Приостановите любые работы и обозначьте место обнаружения яркой маркировкой.