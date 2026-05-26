В июне стартует ремонт Белгородской объездной дороги

Уже в июне в Белгородском округе начнут приводить в нормативное состояние очередные участки объездной дороги Таврово – Соломино – Разумное. В прошлом году на этой трассе уже отремонтировали два участка общей протяженностью 4,6 км. В ближайшие дни дорожники приступят к работам от моста в Соломино до кольцевого пересечения возле аквапарка. Кроме того, будет отремонтирован участок Разумном. Общая протяженность объектов составит порядка 3 километров.

Рабочие обновят дорожное покрытие, отремонтируют мост и тротуары, а также обновят систему водоотведения и разделительную полосу. В завершении работ на объекте будут установлены дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка.

- В преддверии летнего сезона особое внимание уделяется ремонту дорог вблизи туристических мест. Эта дорога ведет к популярным местам отдыха белгородцев: Пикник-парку, расположенному на берегу Белгородского водохранилища в сосновом бору, а также к аквапарку «Лазурный», - отметили в региональном Минтрансе.

Отметим, ремонт будет выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют в сентябре текущего года.