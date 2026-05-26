В Белгородскую область поступила новая лесохозяйственная техника

В Алексеевский лесхоз Белгородской области поступила новая специализированная техника – автопарк пополнился двумя тракторами. Машины были приобретены на средства федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Новые трактора позволять повысить производительность труда и эффективность лесохозяйственных работ. С помощью современной техники также можно будет сократить сроки выполнения работ и улучшить качество лесовосстановления на территории Белгородской области.

Отметим, спецтехника предназначена для выполнения полного цикла лесохозяйственных работ. С помощью тракторов специалисты смогут проводить подготовку почвы, сеять семена в лесных питомниках, а также заниматься агротехническим уходом за молодыми культурами.