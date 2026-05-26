В Белгороде для 5,5 тысяч выпускников 9 и 11 классов прозвенел последний звонок

Фото: @v_v_demidov

Сегодня в школах прозвенел последний звонок, завершился учебный год. В Белгороде последняя торжественная линейка прошла для 5,5 тысяч выпускников 9 и 11 классов. На одной из них, в 49-й школе, побывал мэр областного центра Валентин Демидов.

Глава администрации города поздравил учителей, школьников и их родителей с окончанием учебного года. Он выразил благодарность педагогам за профессионализм и преданность профессии, а родителям – за поддержку и веру в детей. Ребятам же чиновник пожелал уверенно идти к намеченной цели, чтобы реализовать свои таланты на благо родного города.

- Достижения ребят в учебе, творчестве, спорте и современных технологиях – предмет нашей гордости. Особо отмечаем успехи в пилотировании БПЛА и работе с нейросетями. Уверен, ваши знания станут основой для успешного поступления и выбора профессии, - подчеркнул Валентин Демидов.

Добавим, в этом году для большинства школ Белгородской области - 467 - последний звонок проходил в традиционном очном формате. Из-за непростой оперативной обстановки для 64 школ в приграничье торжественные линейки проводились онлайн.