Жительница Белгородской области попала под уголовное дело за покушение на кражу Фото: "КП" Архив.

С заявлением о покушении на кражу в полицию Старого Оскола обратились представители одного из супермаркетов. Они сообщили правоохранителям, что неизвестная пыталась вынести из магазина сумку с продуктами общей стоимостью свыше трех тысяч рублей. На выходе из торгового зала ее задержали сотрудники службы безопасности.

Злоумышленницей оказалась 19-летняя местная жительница. Предварительно установлено, что девушка сложила часть продуктов в свою сумку, еще часть – в продуктовую корзину. На выходе из супермаркета она отказалась от продуктов в корзине, и попыталась покинуть магазин с товарами в сумке, не оплатив их.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении оскольчанки возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.