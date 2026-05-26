НовостиОбщество26 мая 2026 10:35

В Ивнянском округе Белгородской области прошедший град повредил 70% культур на полях

В некоторых территориях за выходные выпало до 90 мм осадков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: соцсети Игоря Щепина

В выходные территорию Белгородской области накрыла стихия – сильный град с проливным дождем нанесли серьезный ущерб аграриям региона. В частности, в Ивнянском округе повреждены 40% посевов подсолнечника. Ущерб полям с горохом составил порядка 70% - град побил всходы, а ливнем часть посаженых культур попросту смыло.

Глава округа Игорь Щепин накануне проехал по полям сельхозпредприятий. В нескольких населенных пунктах выпало порядка 40 мм осадков, а на территории Верхопенья – 90 мм.

- Я уверен: наши аграрии справятся. Они выправят показатели. Но ситуацию не бросаем. Держу на контроле, - подчеркнул Щепин.