В Белгороде приступают к капремонту участка на улице Преображенская

В Белгороде с сегодняшнего дня приступают к капитальному ремонту участка улицы Преображенская – от улицы Николая Чумичова до проспекта Богдана Хмельницкого. Протяженность объекта составляет 800 метров.

Мэр областного центра Валентин Демидов отметил, что на время работ движение на участке полностью перекрывать не будут. Работы будут проводить поэтапно на разных полосах. Подрядчик уже выставил предупреждающие знаки.

- Задача – привести к нормативным требованиям проезжую часть и парковочное пространство. На улице появится выделенная полоса для общественного транспорта, - рассказал чиновник.

По итогам капремонта на участке дороги будет две полосы, при этом на подъездах к перекресткам их будет четыре, что позволит развести потоки и разгрузить проезжую часть. Также для безопасности движения в рамках работ будут модернизированы светофорные объекты.

Добавим, на капремонт участка выделено 162 миллиона рублей. Полностью завершить работы планируют к 1 ноября.