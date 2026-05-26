В четырех районах Белгородской области объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили в четырех округах Белгородской области Фото: "КП" Архив.

Ракетную опасность объявили в четырех муниципальных образованиях в приграничье Белгородской области 26 мая. Сирена воздушной тревоги прозвучала в в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах в 12:09.

в Оперативном штабе региона напоминают, что при ракетной опасности жителям необходимо по возможности незамедлительно спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Не выходите из дома и не подходите к окнам. Если вы в помещении, перейдите в комнату со сплошными стенами.

Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Отбой ракетной опасности в 12:19.