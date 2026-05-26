В Белгородской области водитель иномарки превысил скорость и слетел в кювет Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 25 мая, в селе Архангельское Старооскольского округа в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительной информации, около 17:15 53-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» превысил скорость и не справился с управлением транспортного средства. В результате машина съехала с проезжей части дороги в кювет. Водитель иномарки вследствие автоаварии получил телесные повреждения.