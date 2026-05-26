В Белгороде и Белгородском округе объявлена опасность атаки БПЛА

Беспилотная опасность объявлена в Белгороде и пригороде

В Белгороде и Белгородском округе 26 мая объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Система оповещения сработала в муниципальных образованиях в 11:46.

Власти региона призывают жителей быть предельно осторожными и внимательными. По возможности не выходите из помещений и не подходите к окнам. Если во время беспилотной опасности вы на улице, займите ближайшее укрытие - спуститесь в подземное пространство или пройдите в защитный модуль. Не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов.