В Белгородской области приступили к ремонту дороги Шаталовка – Луганка – Боровая

В Старооскольском округе Белгородской области дорожники приступили к ремонту участка дороги Шаталовка – Луганка – Боровая. Общая протяженность объекта составляет 6 километров. Однако в текущем году в нормативное состояние приведут лишь половину, еще три км дороги отремонтируют на втором этапе работ – в 2027 году.

Подрядчик уже снял старое асфальтовое покрытие и выполнил планировку полотна. В ближайшие дни специалисты начнут асфальтирование участка. Помимо этого рабочие обустроят выездные карманы, установят дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесут разметку. Параллельно дорожники расчистили прилегающую территорию от кустарника и мелколесья.

- Ремонт выполняется с применением ресайклера – современной специализированной техники, предназначенной для восстановления и укрепления дорожного покрытия непосредственно на месте, - отметили в региональном Минтрансе.

Добавим, ремонт дороги проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности по нацпроекту в регионе в этом году отремонтируют 156,6 км автодорог.