Врио губернатора Белгородской области осмотрел стройплощадку школы в Стрелецком-23 Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Накануне врио губернатора Белгородской области проинспектировал строительство новой школы «Моя мечта» в микрорайоне Стрелецкое-23 в Белгородском округе. Образовательное учреждение на 750 мест начали возводить в конце 2024 года по концессионному соглашению с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

- Сейчас объект уже на финишной прямой. Все основные работы завершены, идёт подготовка к сдаче: чистовая отделка, пусконаладка, поставка оборудования и мебели. Строители молодцы, темп не сбавляли, - отметил Александр Шуваев.

Врио главы региона напомнил, что по плану школа будет с инженерно-строительным профилем. Здесь оборудуют мастерские, классы робототехники и 3D-моделирования, лабораторные и спортивные зоны, стадион, бассейн. Полностью сдать объект и открыть двери для учеников планируют к сентябрю текущего года.

Александр Шуваев также подчеркнул, что необходимо выдержать все сроки финансирования на финальных этапах строительства, чтобы к новому учебному году школа заработала без сбоев. Врио губернатора поручил профильным министрам и заместителям провести совещание для оперативного открытия кредитной линии на завершение всех работ и закупку оборудования.