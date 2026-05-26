Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 6:31

В Белгородской области дорога Белгород – Грайворон – Козинка будет закрыта до конца лета

До 31 августа также будет прекращено движение и стоянка легковушек по объездной в Борисовке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @mintrans31

Фото: @mintrans31

В Белгородской области продлили запрет на передвижение грузовых транспортных средств на автодороге Белгород – Грайворон – Козинка. Речь идет об участке от села Стригуны до хутора Красиво в объезд поселка Борисовка. Такие меры связаны с обеспечением безопасности дорожного движения. Движение грузовиков прекращено вплоть до 31 августа. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В министерстве также добавили, что до конца лета по объездной дороге поселка Борисовка в Борисовском округе также прекращено движение и стоянка легковых автомобилей.

Жителям и водителям следует заранее планировать свои поездки и учитывать данную информацию при передвижении.