Беспилотники ВСУ уничтожили в Белгородской области в ночь на 26 мая

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам в регионах России, в том числе в Белгородской области. Противник продолжает наносить удары с применением БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, в период с восьми часов вечера 25 мая до семи часов утра 26 мая дежурные средства ПВО в общей сложности над шестью регионами РФ перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областями, а также над Крымом.