Александр Шуваев: «В Белгороде встретили участников Всероссийского благотворительного автопробега» Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Сегодня в столице Белгородской области встретили участников Всероссийского благотворительного автопробега «Одна Родина – одна семья». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев рассказал, что эта масштабная акция является данью памяти дважды Героя России, генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова. Он стал первым в современной истории, кто дважды был удостоен высшей государственной награды Российской Федерации.

Врио главы области также подчеркнул, что этот автопробег для него является глубоко личным событием, поскольку он был знаком с Михаилом Гудковым. Они вместе выполняли боевые задачи на полях сражений.

- Я знал его, мы вместе выполняли боевые задачи. К сожалению, он погиб при ракетном ударе вооруженных сил Украины в приграничье Курской области в 2025 году. Замечательный был человек. Он навсегда в наших сердцах, - отметил Александр Шуваев.

Добавим, маршрут благотворительного автопробега проходит через всю страну – от Владивостока до Донецка. Его миссия: объединить регионы России и собрать гуманитарную помощь для тех, кто защищает Родину.

Врио губернатора Белгородской области вместе с представителями общественных организаций и участниками акции возложил цветы к Вечному огню и почтил память павших героев.

Кроме того, в рамках мероприятия были переданы ключи от трех автомобилей УАЗ «Патриот», а также гуманитарная помощь. Транспортные средства получили региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО, Комитет семей воинов Отечества Белгородской области и Губкинская местная общественная организация участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий «Сталь».

- Эти коллективы изо дня в день поддерживают наших бойцов, их семьи, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и хранят память о павших участниках СВО. Такая поддержка бесценна – она объединяет нашу большую страну. Только вместе мы победим, - заявил Александр Шуваев.