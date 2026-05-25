НовостиОбщество25 мая 2026 15:51

Свыше 16,5 тысяч белгородских детей отдохнут за пределами региона

В Белгородской области будут функционировать 409 пришкольных лагеря
Алексей СЕРГУНИН
25 мая. Совещание регионального правительства.

Фото: соцсети Александра Шуваева.

С 1 июня в Белгородской области начинается летняя оздоровительная кампания. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Шуваев.

- В регионе будут работать пять загородных лагерей, лагерь на базе центра «ВОИН», 409 пришкольных и 252 лагеря труда и отдыха, - уточнил глава Белгородчины.

По словам чиновника, почти 16,5 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных учреждениях за пределами домашнего региона. Для покупки путевок из федерального бюджета выделили 1,2 миллиарда рублей.

- Ждем официальных документов и оперативного доведения средств до нашего региона, - подытожил Шуваев.