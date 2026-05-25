НовостиОбщество25 мая 2026 15:42

В 64 школах белгородского приграничья последний звонок-2026 пройдет в онлайн-формате

При этом в 467 школах ребята попрощаются со школой в традиционном формате
Алексей СЕРГУНИН
Александр Шуваев.

Фото: соцсети Александра Шуваева.

26 мая для всех выпускников страны пройдет праздник последнего звонка. Как отметил в канале в МАКС губернатор Белгородской области Александр Шуваев, в 467 школах региона последний звонок пройдет в обычном формате, а вот в 64 учебных заведениях приграничья из-за непростой оперативной обстановки мероприятия пройдут в онлайн-формате.

- Очень важно, чтобы проведение ОГЭ и ЕГЭ в экзаменационных пунктах было организовано на достойном уровне, с обязательным соблюдением всех мер безопасности, - заявил глава региона.

Чиновник пообещал заехать лично и проверить, как обстоят дела в образовательных учреждениях.