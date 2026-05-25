В колонию отправили белгородца за незаконный оборот оружия

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Ему назначено четыре года колонии общего режима.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области выяснили, что в 2023 году 35-летний местный житель незаконно купил автомат Калашникова (АК-12), изготовленный самодельным способом пистолет и 783 патрона различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства региона.

В 2024 году фигурант незаконно купил два реактивных пехотных огнемета, две гранаты и два запала к ним. Его преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России вместе с коллегами из регионального УМВД.

