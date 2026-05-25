НовостиПроисшествия25 мая 2026 13:46

Белгородец своровал велосипед на бывшей работе

Возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст.158
Алексей СЕРГУНИН
Не имея средства передвижения, мужчина похитил велосипед, на котором ранее работал.

22-летняя сотрудница службы доставки еды из Старого Оскола обратилась в местную полицию после того, как из бокса компании пропал велосипед стоимостью около 15 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Стражи порядка задержали подозреваемого – 46-летнего экс-курьера компании. В начале текущего года мужчину уволили. Он перешел на работу в другую службу доставки, но там сотрудникам транспорт не предоставляли. Не имея средства передвижения, он похитил велосипед, на котором ранее работал. Возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).