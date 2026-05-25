Белгородец пырнул сожительницу ножом во время ссоры

По предварительным данным, во время бытовой ссоры фигурант пырнул женщину ножом в область грудной клетки. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Из медучреждения в отдел полиции по Алексеевскому округу проинформировали о пострадавшей в ходе конфликта с сожителем 50-летней местной жительнице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, во время бытовой ссоры фигурант пырнул женщину ножом в область грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.