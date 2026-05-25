В Белгороде начались демонтажные работы в Есенинском сквере

В Белгороде стартовали работы по благоустройству Есенинского сквера. Об этом рассказали в правительстве Белгородской области.

- В настоящее время подрядчик выполняет подготовительные работы - производит демонтаж, - пояснили в ведомстве.

На территории будут обустроены пешеходные зоны и зоны отдыха, обновлено наружное освещение, произведен монтаж малых архитектурных форм. Также в сквере будут высажены кустарники (дерен «Элегантиссима»), деревья и около 1,5 тысяч многолетников: нивянник, астильау, колокольчики, вероникаструм, овсяница, вейник.

Уточняется, что обновление пространство не затронет скульптуру Сергея Есенина и его верного добермана Джима.

Напомним, сквер одержал победу в голосовании за объекты благоустройства в 2025 году. Жители сами выбрали территорию для обновления и ее дизайн-проект.