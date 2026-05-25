В Белгороде в связи с отключением светофоров работают регулировщики ГАИ

Фото: официальный канала Валентина Демидова

В Белгороде в связи с отключениями света из-за утренних обстрелов со стороны ВСУ не работают светофоры. На перекрестках с интенсивным движением в настоящее время работают регулировщики ГАИ. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

Уточняется, что госавтоинспекторы работают на 10 ключевых перекрестках города: на пересечении проспекта Б. Хмельницкого с Белгородским проспектом, улицами Мичурина, Гагарина, Студенческая, Железнякова, Урожайная, Кутузова, Садовая, а также на пересечении улиц Садовая - Студенческая, Садовая - Некрасова, Белгородский проспект - улица 50-летия Белгородской области.

- Аварийные бригады энергетиков работают над устранением последствий и восстановлением подачи электроэнергии, - подчеркнул руководитель областного центра.