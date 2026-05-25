В Белгороде проведен обход жилых помещений, поврежденных утренним обстрелом ВСУ

В Белгороде специалисты управ продолжают работу по выявлению повреждений, причиненных утренним обстрелом ВСУ. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

- По уточненным данным, повреждены две квартиры в двух многоквартирных домах (выбиты стекла), 23 автомобиля, - сообщает градоначальник.

Проведен обход жилья, составлены соответствующие акты.

В квартирах тепловой контур планируется закрыть 25 мая.

Также Валентин Демидов напомнил, что жители могут попросить о помощи или сообщить о поврежденном имуществе по телефону 112.