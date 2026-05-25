НовостиОбщество25 мая 2026 8:35

В Шебекинском округе организовали мастер-класс для будущих медиков

Старшеклассникам рассказали об оказании первой помощи
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Белгородской области

В Шебекинском округе для юных медиков провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Об этом рассказали в правительстве Белгородской области.

Занятие организовали главный врач Инфекционной клинической больницы им. Е.Н. Павловского Елена Кармалицкая и заместитель главного врача по организационно-методической работе - врач-инфекционист Карен Багдасарян.

Также будущим медикам передали наборы со всем необходимым для оказания доврачебной помощи: перчатками, жгутами, бинтами, ножницами, устройствами для искусственного дыхания.

Напомним, медицинские классы посещают ученики восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов нескольких школ. Здесь они углубленно изучают профильные дисциплины и готовятся выбрать медицинскую профессию по душе.