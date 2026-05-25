ВСУ атаковали Белгородскую область 53 раза за сутки

За минувшие сутки ВСУ 53 раза атаковали Белгородскую область. Об этом говорится сводке врио губернатора региона Александра Шуваева.
Под ударом оказались Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский и Шебекинский округа.
- Сегодня утром враг дважды нанес ракетные удары по Белгороду. Часть города пока остается без электроснабжения, - отметили руководитель Белгородской области.
Также сообщается, что противник шесть раз применял по региону артиллерию и реактивные системы залпового огня, трижды атаковал с помощью беспилотников. Расчеты противовоздушной обороны и других подразделений ликвидировали 72 вражеских беспилотника.
В Грайворонском округе в результате удара дрона погиб мирный житель.
В Шебекинском округе получили ранения еще двое мирных жителей и один - во время утреннего обстрела Белгорода. Двое из пострадавших находятся в больнице.