В Белгородском округе открыли мемориальную доску в честь участника СВО Дмитрия Перепелицы

В Разумном Белгородского округа открыта мемориальная доска в честь участника специальной военной операции Дмитрия Перепелицы. Об этом сообщает правительство Белгородской области.

Мероприятие прошло в Разуменской школе №2. В церемонии приняли участие мама и дочь бойца.

- Дмитрий родился в Шебекино, однако именно в Разумном прошли его школьные годы, - рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

По отзывам учителей и одноклассников, белгородец был добрым, отзывчивым и надежным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Он получил профессию электрогазосварщика и прошел службу в рядах Вооруженных сил, получив звание младшего сержанта.

С началом спецоперации мужчина выполнял боевые поручения на Луганском и Купянском направлениях, был награжден медалью «За спасение погибавших».

Воин героически погиб 7 февраля 2024 года при выполнении боевого задания. Посмертно Дмитрия наградили орденом Мужества.