Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Атакам беспилотников ВСУ подверглись еще девять населенных пунктов Белгородской области. Ранен мирный житель. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

В Шебекино при детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта мужчина получил слепые осколочные ранения бедра и спины. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего во вторую городскую больницу Белгорода. На месте атаки поврежден автомобиль.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа от удара БПЛА в частном доме пробита крыша. В селе Нежеголь после атаки дрона повреждена легковушка.

В Грайвороне при атаке дрона загорелся частный дом. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. После удара второго FPV-дрона в коммерческом объекте повреждены кровля, остекление и фасад. В городе также от падения фрагментов сбитых БПЛА посечены автомобиль и крыша частного дома. В селе Доброивановка Грайворонского округа из-за детонации FPV-дрона выбиты окна в двух частных домах и повреждена машина. В селе Гора-Подол после взрывов нескольких БПЛА повреждены два частных дома. В селе Доброе от ударов дронов посечены две машины и частный дом. В селе Головчино в результате удара FPV-дрона о дорожное полотно повреждена легковушка.

В поселке Красная Яруга из-за детонации дрона на территории социального объекта повреждено ограждение.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.