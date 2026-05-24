В Белгороде Александр Шуваев проверил работу ДОСААФ и Центра «ВОИН» Фото: соцсети Александра Шуваева.

На днях врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев проверил работу областного отделения ДОСААФ и Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» имени Героя России Антона Копейкина. Он отметил грамотно выстроенную подготовку и серьезность обучения, благодаря которым жители региона получают актуальные навыки и знания.

Шуваев подчеркнул, что люди мотивированы, и обучение проходят и молодежь, и взрослые. Классы обучения тактическим действиям, тактической медицине, военной инженерии, а также работе с БПЛА оснащены современными тренажерами.

- Сильная область – это когда за плечами тысяч белгородцев стоят реальные навыки. Надежный тыл не рождается сам. Его готовят, - отметил врио главы региона.